Полиция нашла в квартире Геннадия Гудкова 50 патронов от пистолета Макарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в московской квартире Геннадия Гудкова 50 патронов от пистолета Макарова. Об этом в среду, 2 июня, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник в полиции.

- Вчера в ходе обыска в переделанной под офис квартире на улице Большая Грузинская нашли 50 патронов для ПМ. Квартира принадлежит Геннадию Гудкову, однако он сдает ее другому человеку. При обыске также нашли разрешение на имя Геннадия Гудкова на право хранения и ношения наградного пистолета. По этому факту полицейские начали доследственную проверку, - сообщил источник издания.

Как ранее писал сайт kp.ru, вчера у сына Геннадия Гудкова, политика Дмитрия Гудкова, тоже прошли обыски. Ранее его задержали по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. СК возбудил уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом.

Обыски также проводились у руководителя штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова и Александра Соловьева.