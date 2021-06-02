Ростуризм: россияне могут отправиться на турецкие курорты уже в июле

Догузова выразила беспокойство за тех граждан, которые уже приобрели путевки в Турцию.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство не исключает, что к июлю 2021 года у россиян появится возможность посетить турецкие курорты.
"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", - сказала она в интервью программе "Поздняков" на НТВ.
Она также подчеркнула, что порядка миллиона российских граждан "в той или иной мере забронировали и внесли деньги за Турцию". Догузова выразила беспокойство за тех граждан, которые уже приобрели путевки.
"У нас общий объем обязательств перед гражданами практически на 30 млрд руб. Речь идет где-то о миллионе граждан", - сказала она.
Догузова отметила, что кроме Турции российские туристы выбирают для отдыха такие страны, как Греция, Абхазия, Хорватия, Египет.
Напомним, что российское правительство приостановила авиасообщение с Турцией в середине апреля из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в республике.