Ростуризм: россияне могут отправиться на турецкие курорты уже в июле

Догузова выразила беспокойство за тех граждан, которые уже приобрели путевки в Турцию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство не исключает, что к июлю 2021 года у россиян появится возможность посетить турецкие курорты.

"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", - сказала она в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Она также подчеркнула, что порядка миллиона российских граждан "в той или иной мере забронировали и внесли деньги за Турцию". Догузова выразила беспокойство за тех граждан, которые уже приобрели путевки.

"У нас общий объем обязательств перед гражданами практически на 30 млрд руб. Речь идет где-то о миллионе граждан", - сказала она.

Догузова отметила, что кроме Турции российские туристы выбирают для отдыха такие страны, как Греция, Абхазия, Хорватия, Египет.

Напомним, что российское правительство приостановила авиасообщение с Турцией в середине апреля из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в республике.