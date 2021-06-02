Самарская область примет участие в Петербургском экономическом форуме

Самарская область покажет на форуме электромобиль Zetta. Фото: правительство Самарской области

Делегация из Самарской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. На стенде региона продемонстрируют макет космического аппарата «Аист-2Д», проект «умной дороги» и электромобиль Zetta, сообщают в региональном правительстве.

Инвесторы со всей страны смогут ознакомиться с интерактивной картой региона, на которой увидят все действующие инвестиционные площадки, а также оценят удобную транспортную инфраструктуру региона.

Известно, что будет подписано несколько важных соглашений, которые позволят привлечь в регион инвесторов и создать новые рабочие места.

Самарская область принимает участие в форуме с 2018 года. По итогам прошлого форума, состоявшегося в 2019-м году, было подписано 16 соглашений о сотрудничестве.