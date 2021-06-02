Депутат Федоров предложил ограничить работу иноагентов в период избирательных кампаний

В Госдуме предложили ограничить работу иноагентов в периоды избирательных кампаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, проводить социологические опросы в период проведения избирательных кампаний. Инициативу политик направил на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.

Депутат отметил, что сегодня такие организации имеют возможность проводить опросы в период избирательных кампаний, однако, по мнению политика, иноагенты имеют возможность манипулировать полученными данными с целью создания в обществе ложного представления о поддержке массами того или иного кандидата.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность ограничения права НКО и СМИ, признанных выполняющими функцию иностранного агента, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний, связанные с уровнем поддержки участников выборов», — цитирует текст обращения RT.

В качестве примера Федоров привел пошедшие выборы в Белоруссии, когда сообщения иноагентов привели к дестабилизации политической обстановки в стране, передает телеканал «360».

Напомним, ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить право работать в избирательных комиссиях лицам, причастным к экстримизму, передает Москва 24.