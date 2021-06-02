Матвиенко: Никакой обязательной вакцинации от коронавируса быть не может

Обязательная вакцинация противоречит действующему законодательству, отметила спикер Совфеда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исключила обязательную вакцинацию в России.

Выступая на заседании верхней палаты парламента, спикер Совфеда заявила, что введение такой процедуры будет «грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация является добровольной, однако иногда в государственных интересах она может приобретать обязательный характер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что вакцинация от коронавируса в стране не будет обязательной. Кроме того, Всемирная Организация Здравоохранения также сообщала, что пока не видит необходимости делать вакцинацию от COVID-19 обязательной.

Сайт kp.ru разбирался, может ли быть введена обязательная вакцинация в России в 2021 году.