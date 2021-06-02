Попова: Россия оказалась одной из самых готовых к "эпидемиологическим шокам" стран в мире

Глава Роспотребнадзора напомнила, что за последние 10 лет во всем мире случилось более 10 чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации в среду, 2 июня, заявила, что российский уровень подготовки к эпидемиологическим угрозам оказался одним из самых высоких в мире.

"Российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире. Эти достижения нельзя потерять, их необходимо усилить, учитывая, что уровень угроз здоровью в современном взаимосвязанном мире продолжает расти, и будущие пандемии, к сожалению, неизбежны", - цитирует Попову ТАСС.

Попова напомнила, что за последние 10 лет во всем мире случилось более 10 чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, включая две крупнейшие вспышки лихорадки Эбола, новую коронавирусную инфекцию и другие.

"Только вчера Китай заявил о возникновении нового штамма птичьего гриппа, патогенного для человека", - сказала главный санитарный врач РФ.

Попова подчеркнула, что реализуемый в России комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий позволил предупредить сильный рост заболеваемости коронавируса в 2020 году. Она напомнила, что жесткого локдауна в России не было.