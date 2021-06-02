Совет Федерации одобрил инициированный «Единой Россией» закон о бесплатном подключении населения к газу

Совет Федерации РФ во время заседания 2 июня одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу. Согласно этому закону, доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан.

В документе прописаны мероприятия «дорожной карты» по повышению уровня газификации страны. Закон также вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть «Газпром». В тех населенных пунктах, где «Газпром» не присутствует, эти полномочия возьмет на себя региональный оператор газификации. Им станет самая крупная организация, занимающаяся эксплуатацией и развитием газораспределительных сетей и оказывающая населению услуги по подаче газа.

Новый закон определяет и источники финансирования газификации. Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительной организации). Ее теперь можно будет направлять на финансирование "последней мили", то есть прокладки трубы от межпоселкового газопровода до границ домовладения, за что сейчас и платит, в том числе, население. Кроме того, единому оператору или региональному оператору предоставляются полномочия привлекать льготные кредиты и займы. При этом законодатели исключают рост тарифов для населения выше инфляции, на население также не будут распространяться инвестиционные надбавки. Услуги по подключению домов к газу будут оказываться по принципу «одного окна», с гражданами будут заключаться комплексные договоры. Согласно этим договорам, подведение газа до границы участка будет бесплатным для населения.

Планируется, что закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования. Правительство России должно будет до 1 ноября 2021 года разработать и принять нормативные акты для его реализации.

Ранее, 1 июня, Госдума приняла закон о бесплатном подключении россиян к газу сразу во втором и третьем чтениях. Изменения в законе «О газоснабжении в РФ» обеспечат выполнение поручений президента Владимира Путина, которые глава государства дал в ходе Послания к Федеральному Собранию в апреле этого года. Инициатором внесения поправок стала партия «Единая Россия». Ранее единороссы не раз обращали внимание на необходимость сделать газификацию участков бесплатной для жителей России.