Суд в Японии задержал корабль «Амур» в качестве залога пострадавшей стороне Фото: REUTERS

Суд в городе Асахикава на севере Японии задержал российский транспортный корабль «Амур», которые в конце минувшего месяца столкнулся с японской рыболовной шхуной, в качестве залога пострадавшей стороне. Об этом в среду, 2 июня, пишет агентство Kyodo, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, судно задержали, чтобы не допустить его возвращения на территорию России, что, как полагают в суде, осложнило бы переговоры по выплате компенсации японской стороне.

Как писал сайт kp.ru, столкновение судов произошло 26 мая у побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту японского корабля моряков погибли. Российский «Амур» после происшествия был направлен в порт города Момбэцу.

Напомним, что разбирались в причинах столкновения российского транспортного корабля с японской рыболовной шхуной специалисты японского комитета по транспортной безопасности.