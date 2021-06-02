Песков: Путин и Байден на встрече рассмотрят вопросы кибербезопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кибербезопасность и вызовы в киберпространстве войдут в повестку дня встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая запланирована на 16 июня 2021 года в Женеве. Об этом в среду, 2 июня, рассказал в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что РФ и Штаты пока не сотрудничают в сфере кибербезопасности.

- Очевидно, что эта тема так или иначе будет на повестке дня. Пока что по данному направлению ничего не извинилось. Когда начнется полноформатное сотрудничество в киберсфере, то самое сотрудничество, к которому призывал президент России Владимир Путин, тогда и изменится. Но пока что об этом говорить преждевременно, - сообщил Дмитрий Песков.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что формат предстоящей встречи президентов двух стран пока что не согласован.