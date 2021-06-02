Москва надеется, что полеты в Египет возобновятся уже в ближайшее время. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил о возобновлении чартерных рейсов с Египтом в ближайшее время.

"Работа продолжается, [остаются] последние штрихи, потому что решение, как вы знаете, было принято, об этом было заявлено на самом высоком уровне. Так что сейчас просто остались некоторые детали, связанные в том числе и с коронавирусными ограничениями. А так, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы и в Шарм-эш-Шейх, и в Хургаду", - сказал Богданов на Петербургском международном экономическом форуме в среду, 2 июня.

Напомним, что 23 апреля президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об открытии воздушных ворот между странами. Ранее российские специалисты были направлены в ведущие аэропорты курортных городов Египта для проверки готовности к принятию российских туристов.