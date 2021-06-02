Песков рассказал об игре Путина и Лукашенко в хоккей: «Всегда играют в одной команде». Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко всегда играют в хоккей в составе одной команды. Об этом в среду, 2 июня, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У пресс-секретаря президента России спросили, кто — Путин или Лукашенко — лучше играет в хоккей, а также какая из сборных победила бы, если за них играли главы России и Белоруссии.

- Путин и Лукашенко — известные любители-хоккеисты, они всегда играют в одной команде, - сказал Дмитрий Песков.

Российский и белорусский президенты часто вместе выходят на лед в хоккейных матчах, где собираются любители и профессионалы. Владимир Путин и Александр Лукашенко нередко вместе играют в хоккей в дни, когда у них проходят переговоры.

Как писал сайт kp.ru, 10 мая хоккейная команда «Легенды хоккея», за которую играл российский президент во время матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, одержала победу со счетом 13:9.