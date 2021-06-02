До 35% всех болезней в России вызваны загрязнением окружающей среды, заявил Роспотребнадзор Фото: Анастасия ОСИПОВА

Доля болезней, вызванных загрязнением окружающей среды, составляет в разных регионах России от 15% до 35%, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анна Попова в ходе выступления в Совете Федерации.

Для уменьшения негативного влияния биологических факторов нужно активно внедрять современные разработки, отметила глава Роспотребнадзора. По ее словам, система защиты граждан должна включать последние цифровые достижения, генетические технологии и другие научные исследования, при этом необходимо сохранить существующую систему санитарно-эпидемиологической службы.

Как писал сайт kp.ru, ранее Попова заявила, что Россия оказалась одной из самых готовых к «эпидемиологическим шокам» стран в мире. Глава Роспотребнадзора напомнила, что за последние 10 лет во всем мире случилось более 10 чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.