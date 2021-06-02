Совфед России одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремистским организациям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский Совет Федерации в ходе заседания 2 июня одобрил закон о временном запрете избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к подобным структурам.

Закон поддержали 146 сенаторов, один проголосовал против такого запрета, еще один воздержался от голосования.

Лицам, причастным к экстремистским организациям, будет запрещено избираться на все выборные должности. Главы данных организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете организации, а сотрудники – в течение трех лет.

Закон также устанавливает критерии для определения причастности лиц к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. При этом новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, автором инициативы стала группа депутатов, в том числе председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.