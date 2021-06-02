Жилье в России стало дорожать быстрее, чем в Британии

За последний год жилая недвижимость в России подросла в цене на 11,1% Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Россия обогнала Великобританию по темпам роста цен на жилье. За последний год жилая недвижимость в стране подросла в цене на 11,1%, следует из исследования консалтинговой компании Knight Frank.

В мировом рейтинге роста цен на жилье Россия находится на девятом месте, пишет Forbes. В 2020 году она занимала 15 место – тогда цены выросли в среднем на 7,1%. Как пояснила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова, темпы подорожания жилья ускорились в связи с высоким спросом, вызванным льготной ипотекой и снижением ставок.

Рейтинг был основан на показателях 56 стран. Средний рост цен составил 7,3%, что является самым стремительным подорожанием жилой недвижимости с 2006 года. Список пятый год подряд возглавила Турция, где за пандемийный год цены подскочили на 32%. Также в топ-10 оказались Новая Зеландия (22,1%), Люксембург (16,6%), Словакия (15,5%), США (13,2%), Швеция (13%).

Рост цен в Великобритании составил 10,2%. Кроме нее, Россия опередила в рейтинге Норвегию (10,9%), Канаду (10,8%) и Перу (10%). В исследовании отмечается, что российские миллиардеры продолжают скупать недвижимость за рубежом, несмотря на рост цен. Активный интерес проявляется к жилью в Великобритании, Германии, Португалии и Франции.