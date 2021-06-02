Песков: следствие в отношении Дмитрия Гудкова не связано с политикой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следствие в отношении оппозиционного политика Дмитрия Гудкова с политикой не связано. Данная ситуация не повлияет на инвестиционный климат в стране. Об этом в среду, 2 июня, заявил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Эта ситуация вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону. И ее вряд ли можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями. Обвинения, которые выдвигают силовые ведомства, к политике не имеют никакого отношения. Кроме того, данная тема не входит в компетенцию Кремля, поэтому вопросы лучше задавать правоохранительным органам, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, 28 апреля следователи завели уголовное дело по части второй статьи 165 Уголовного кодекса России о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом. Гудков проходит подозреваемым по этому делу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на Петровке.

Как писал сайт kp.ru, накануне сотрудники правоохранительных органов обнаружили в московской квартире Геннадия Гудкова – отца Дмитрий Гудкова - 50 патронов от пистолета Макарова.