Замглавы Минздрава назвал переломной ситуацию с коронавирусом в России

В Москве 9 перепрофилированных под коронавирус федеральных центров в ближайшее время вернутся к оказанию обычной медицинской помощи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в России.

"У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - сказал он на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы", который проводился в режиме онлайн.

Камкин отметил, что в Москве 9 перепрофилированных под коронавирус федеральных центров в ближайшее время вернутся к оказанию обычной медицинской помощи. Он добавил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором обсуждает нормативы по обеспечению койка-местами из-за неблагоприятного эпидпроцесса в некоторых регионах страны.

Замминистра отметил, что благодаря мерам, предпринятым ранее правительством, министерством здравоохранения и региональными властями был сохранен значительный резерв коей, современного оборудования и систем ИВЛ.