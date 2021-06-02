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Политика2 июня 2021 13:49

Песков: говорить о совместных документах по итогам встречи Путина и Байдена пока рано

Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня в Женеве
Анастасия РЫШКОВА
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Песков отметил, что говорить о совместных документах на саммите Россия-США пока рано.

Песков отметил, что говорить о совместных документах на саммите Россия-США пока рано.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду, 2 июня, отметил, что говорить о принятии совместных документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена еще рано.

"Пока вообще преждевременно об этом говорить. Пока нет никаких согласованных документов", - сказал Песков.

Напомним, встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Она пройдет Женеве.

Также Песков рассказал, что Путин и Байден на встрече в Швейцарии поднимут вопрос кибербезопасности и вызовы в киберпространстве.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что формат предстоящей встречи президентов двух стран пока что не согласован. Дипломат в ходе беседы с журналистами отметил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита в Женеве, но многие темы и идеи находятся в работе.