В Совфеде предложили расширить бесплатную газификацию до стен дома Фото: Олег УКЛАДОВ

Сенатор Совета Федерации Эдуард Россель призвал расширить закон о бесплатной газификации граждан, предложив проводить газ до стен дома.

Во время выступления на заседании Совфеда Россель обратил внимание, что расстояние от границ домовладения до дома составляет 10-20 метров, и провести трубу на таком длинном участке слишком затратно для большинства жителей.

«Газ надо подводить прямо к дому, чтобы на стене дома был конец газовой трубы… Если надо копать 20 метров, там такая стоимость будет, что ты забудешь про газ», – сказал сенатор.

Предложение Росселя было поддержано спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По ее словам, закон о бесплатной газификации населения «хорош, но наполовину». Она отметила, что платежеспособность россиян еще достаточно низкая, поэтому газ населению нужно проводить полностью за счет государства.

Как писал сайт kp.ru, 1 июня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о бесплатной газификации граждан. Согласно ему, население получит возможность бесплатно довести газопровод до границ земельных участков.