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Общество2 июня 2021 14:06

Госдума отклонила законопроект о продуктовых сертификатах для малоимущих

Документ был предложен депутатами от ЛДПР и сенаторами от Амурской и Смоленской областей
Абдулла ШАКИРОВ
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Госдума отклонила законопроект о продуктовых сертификатах для малоимущих

Госдума отклонила законопроект о продуктовых сертификатах для малоимущих

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект о продуктовых сертификатах для малообеспеченных граждан.

Поступить так Госдуме рекомендовал профильный комитет нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов. Рекомендация основывалась на отрицательном отзыве правительства, которое не увидело в пояснительной записке к законопроекту обоснования основных параметров документа. Также инициатива не была поддержана Счетной палатой, передает ТАСС.

Законопроект о продуктовых сертификатов для малоимущих был предложен депутатами от фракции ЛДПР и сенаторами от Амурской и Смоленской областей Иваном Абрамовым и Сергеем Леоновым. Он предполагает выдачу таких сертификатов совершеннолетним гражданам со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума, при этом сумма сертификата должна быть равной 25% от прожиточного минимума того региона, в котором сертификат выдан.

Сайт kp.ru разбирался, что такое продовольственные сертификаты для малоимущих и как ими можно было бы воспользоваться в случае принятия проекта.