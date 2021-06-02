Совфед одобрил повышение штрафов за разглашение персональных данных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский Совет Федерации в ходе заседания 2 июня одобрил закон об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа.

В соответствии с законом административные штрафы за разглашение персональных данных увеличиваются до 5-10 тысяч рублей для физических лиц (в настоящее время они составляют от 500 до одной тысячи рублей) и до 40-50 тысяч рублей для должностных лиц. При этом должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до трех лет. Штрафы по статье для юридических лиц составит 100-200 тысяч рублей.

Изменения вносятся в статью 13.14 российского Кодекса об административных правонарушениях, которые устанавливает ответственность за разглашение информации, доступ к которой ограничен законодательством, лицом, получившим доступ к таким данным в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей.

Изменения также коснутся статьи 17.13 Кодекса, которая предусматривает штрафы за разглашение сведений о мерах безопасности, примененных в отношении правоохранителей или сотрудников контролирующего органа либо их близких.