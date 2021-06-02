Защита Софии Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание Фото: СОЦСЕТИ

Защита задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги готовит новую жалобу на ее задержание. Об этом в среду, 2 июня, сообщил ее адвокат Александр Филанович.

- Для Софии подготовлен проект жалобы на задержание. Также адвокатами готовится обжалование избранной в отношении нее меры пресечения, - сообщил правозащитник.

Как писал сайт kp.ru, Софию Сапегу задержали в минском аэропорту 23 мая после экстренной посадки борта ирландской авиакомпании Ryanair. Позже россиянка призналась, что была редактором запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала. Сапеги могут предъявить обвинение по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, которая подразумевает до 12 лет лишения свободы.

Накануне адвокаты уже подавали жалобу на задержание россиянки, однако суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить данную жалобу.