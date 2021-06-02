Большинство жителей Германии готовы привиться «Спутником V»

Более половины жителей Германии выразили готовность сделать прививку вакциной «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более половины жителей Германии выразили готовность сделать прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», следует из опроса социологического института Forsa, проведенного по заказу Восточного комитета немецкой экономики (OA) и компании Wintershall Dea.

Привиться российским препаратом готовы в общей сложности 60% опрошенных немцев, при этом в Восточной Германии доля желающих составляет 71%, в Западной – 58%, сообщается на сайте OA.

Тех, кто не стал бы прививаться «Спутником V» - в Германии 38%. Уточняется, что опрос исследование проводилось в период с 29 апреля по 10 мая. В нем приняли участие 1001 человек в возрасте от 18 лет.

Как писал сайт kp.ru, предыдущий опрос Forsa показал, что сделать прививку российской вакциной готовы 57% жителей Германии.

В начале мая немецкое издание Bild сообщало, что переговоры Германии и России по поставкам вакцины «Спутник V» зашли в тупик.