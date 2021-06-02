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Здоровье2 июня 2021 14:36

Большинство жителей Германии готовы привиться «Спутником V»

Доля немцев, желающих привиться российским препаратом, составляет 60%
Абдулла ШАКИРОВ
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Более половины жителей Германии выразили готовность сделать прививку вакциной «Спутник V»

Более половины жителей Германии выразили готовность сделать прививку вакциной «Спутник V»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более половины жителей Германии выразили готовность сделать прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», следует из опроса социологического института Forsa, проведенного по заказу Восточного комитета немецкой экономики (OA) и компании Wintershall Dea.

Привиться российским препаратом готовы в общей сложности 60% опрошенных немцев, при этом в Восточной Германии доля желающих составляет 71%, в Западной – 58%, сообщается на сайте OA.

Тех, кто не стал бы прививаться «Спутником V» - в Германии 38%. Уточняется, что опрос исследование проводилось в период с 29 апреля по 10 мая. В нем приняли участие 1001 человек в возрасте от 18 лет.

Как писал сайт kp.ru, предыдущий опрос Forsa показал, что сделать прививку российской вакциной готовы 57% жителей Германии.

В начале мая немецкое издание Bild сообщало, что переговоры Германии и России по поставкам вакцины «Спутник V» зашли в тупик.