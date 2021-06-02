Сенатор Цеков объяснил денонсацию Договора по открытому небу

В Совфеде объяснили денонсацию Договора по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал информацию о том, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

Политик напомнил, что Россия выступала за продление договора, но США отказались от этого предложения. И теперь Россия не может быть уверена, что европейские страны не будут передавать полученную информацию Штатам. В связи с этим было принято решение, что продление договора может быть небезопасно для России, отметил сенатор.

«Поэтому наше решение является ответом на то решение, которое было принято прежде всего США и в принципе молчаливо было поддержано значительной частью стран Евросоюза», — цитирует Цекова RT.

Напомним, 27 мая стало окончательно известно, что США не вернутся в Договор по открытому небу. Рассмотрение закона о денонсации ДОН в России было изначально запланировано на 19 мая, однако перенеслось на 2 июня, передает телеканал «360».

Договор по открытому небу позволяет государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках согласованных квот. Соглашение также регламентирует проведение полетов и порядок контроля соблюдения квот, передает Пятый канал.