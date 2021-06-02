Путин надеется, что расширение программы детского туристического кэшбэка пройдет безупречно Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что расширение программы детского туристического кэшбэка в стране пройдет технически безупречно. Об этом глава государства сказал в среду, 2 июня, в ходе совещания.

- Действия правительства в настоящее время - это абсолютно очевидно правильный шаг. Надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так как это удавалось сделать по некоторым позициям в прошлом, - отметил Владимир Путин.

Министр просвещения доложил президенту России, что крупнейшие детские лагеря «Орленок», «Смена», «Артек» и «Океан» уже полностью готовы к летнему отдыху.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, второй этап продажи туров с кэшбэком стратует 1 октября текущего года. Продлится второй этап до декабря, а купить путевки можно уже этим летом. В 2021 году туристической поток в России может восстановиться на 80-85 процентов к уровню 2019 года.