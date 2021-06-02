Сербия не планирует вводить санкции против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, выступая перед депутатами Госдумы в Москве заявил, что Белград считает Москву партнером и другом и не собирается вводить антироссийские санкции.

"Сербия не будет вводить санкции против своего великого партнера и друга - России. Мы сами сталкивались с таким видом действий и знаем, насколько он несправедлив и неэффективен. <...> Россия является одной из наших опор в современном мире", - сказал Дачич.

Он подчеркнул, Сербия признательна России за поддержку на всех площадках в борьбе за сохранение Косова и Метохии. Дачич отметил, что для открытия пути в ЕС Сербии предлагают отказаться от этих территорий.

"Партнеры так не говорят. Мы хотим в ЕС, но нельзя ожидать незаконного отделения территории от любой законно признанной страны", - сказал Дачич.

Он отметил, что курс путь в Евросоюз возможен для Сербии при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять нейтралитет и отказаться от вхождения в НАТО. Однако такие позиции вызывают на Западе недоумение.