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Здоровье2 июня 2021 15:02

Минздрав: Надеемся на одобрение ВОЗ «Спутника V» в ближайшие месяцы

Россия находится в тесном взаимодействии с организацией, отметил замминистра здравоохранения
Абдулла ШАКИРОВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получит одобрение Всемирной организации здравоохранения и Европейского медицинского агентства (EMA) в ближайшие месяцы, надеется заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Глаголев отметил, что Россия тесно сотрудничает с ВОЗ и EMA. По его словам, инспекторы организаций посетили производственные мощности «Спутника V» и провели клинические исследования вакцины. Кроме того, Россия заканчивает подготовку к международному регистрационному досье, добавил замглавы Минздрава.

Как ранее писал сайт kp.ru, вакцина «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ летом 2021 года.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ВОЗ одобрить препарат «Спутник V». Также ООН ООН призывала своих сотрудников делать выбор в пользу российской вакцины.