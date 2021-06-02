РЖД планирует назначить около 100 дополнительных рейсов поездов с 11 по 14 июня 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холдинг РЖД планирует назначить около 100 дополнительных рейсов поездов дальнего следования на праздничные дни с 11 по 14 июня текущего года. Дополнительные рейсы позволят пассажирам путешествовать в праздничные дни на самых востребованных направлениях. Об этом в среду, 2 июня, говорится в сообщении на официальном сайте РЖД.

- Пиковой датой выезда ожидается 11 июня, в обратном направлении – 14 июня этого года, - говорится в сообщении.

Дополнительные рейсы поездов дальнего следования в грядущие праздники будут следовать из российской столицы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Белгород, Архангельск, Чебоксары, Казань, Смоленск, Ижевск и многие другие города. Из Санкт-Петербурга рейсы назначены в Москву и Нижний Новгород.

Кроме того, в середине июня этого года пассажиры смогут совершить путешествие по туристическим маршрутам Москва – Новороссийск – Кисловодск – Грозный – Дербент – Волгоград – Москва, Москва – Горный парк «Рускеала» – Москва, Москва – Валаам и другим.

Как ранее писал сайт kp.ru, РЖД летом 2021 года назначат более одной тысячи дополнительных поездов для перевозки пассажиров.