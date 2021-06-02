Росавиация: Вопрос о разрешениях на рейсы между Москвой и Германией решен

В Росавиации отметили, что опрос о разрешениях на рейсы между Москвой и Германией решен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что вопрос с предоставлением разрешений на выполнение некоторых рейсов между Москвой и Германией решен.

"Все [связанное с выдачей разрешений на полеты между странами] решено", - сказал он во время Петербургского международного экономического форума.

Ранее был отменен ряд рейсов из России в Германию. Так, компания "Аэрофлот" отменила перелет во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен в среду. Однако борт "Аэрофлота", выполняющий рейс в Берлин, вылетел по расписанию.

Ранее представитель Германской службы безопасности полетов сообщил, что ведомство не располагает информацией о возможной причине отмены рейсов из ФРГ в Россию и обратно. Отмечено, что это никак не связано с политическими решениями.

2 июня крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно в связи с отсутствием разрешения со стороны компетентных ведомств. При этом не было сказано, о каких ведомствах, и какой страны идет речь.