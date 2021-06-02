В Минпросвещения рассказали, сколько детей смогут отдохнуть в летних лагерях в 2021 году

Сергей Кравцов рассказал, сколько детей смогут отдохнуть в летних лагерях в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что за летние каникулы в лагере смогут отдохнуть около 6,5 миллиона детей.

- Работаем с опережением и по всем аспектам с регионами и профильными федеральными ведомствами. Первые смены уже стартовали 23 мая. За летние каникулы организованным отдыхом и оздоровлением будет охвачено порядка 6,5 миллионов детей, то есть больше, чем до эпидемии, — сказал Кравцов.

Он отметил, что в 2019 году в лагерях отдохнуло 5,7 миллиона детей. А в 2021 году традиционно уделят внимание отдыху сирот, инвалидов и ребятам из малообеспеченных семей. Это свыше 1,5 миллиона детей.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что расширение программы детского туристического кэшбэка в стране пройдет технически безупречно. Сергей Кравцов доложил президенту России, что крупнейшие детские лагеря "Орленок", "Смена", "Артек" и "Океан" уже полностью готовы к летнему отдыху.