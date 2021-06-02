В Киеве заявили, что введут санкции в случае полетов «Белавиа» в Крым

Киев пригрозил Минску санкциями, если хотя был один самолет Белоруссии окажется в Крыму Фото: Иван ВИСЛОВ

Украина неизбежно введет санкции против Белоруссии, если та откроет авиасообщение с Крымом, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Киев ответит мгновенными действиями на любые попытки Минска «легитимизировать оккупацию Крыма Россией», сказала Джапарова в интервью «Укринформу». Как предполагают в Киеве, заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном запуске авиарейсов в Крым – это ответ на реакцию Украины относительно задержания блогера Романа Протасевича и «наступления белорусскими властями на оппозицию и свободу слова».

«Если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», – пригрозила Джапарова.

По словам замминистра иностранных дел Украины, запрет Киевом полетов в воздушном пространстве Белоруссии продиктован не политической борьбой, а соображениями безопасности, поскольку «действия Минска непредсказуемы». Джапарова заявила, то Украина полностью согласна с позицией Евросоюза и США относительно ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair.

Ранее Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией на фоне инцидента с лайнером Ryanair.

Накануне Лукашенко заявил, что Москва и Минск работают над вопросом начала полетов в Крым.

Напомним, ситуация вокруг полетов в Белоруссию и через обострилась после инцидента с лайнером Ryanair в воскресенье, 23 мая. После экстренной посадки самолета белорусские правоохранители задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в республике экстремистскими, Романа Протасевича, который позже дал признательные показания.

Как писал сайт kp.ru, на этом фоне участники саммита ЕС запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза и приземляться в аэропортах стран содружества. Международная организация гражданской авиации провела 27 мая срочное заседание из-за ситуации с бортом Ryanair, а несколько европейских авиакомпаний приняли решение не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих лайнеров.