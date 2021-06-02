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Общество2 июня 2021 15:30

Голикова: Выплату в 10 тысяч рублей получат и те семьи, где дети пошли в школу с 6 лет

Ранее президент РФ дал соответствующий указ
Анастасия РЫШКОВА
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Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину, что скорректировано решение о выплатах семьям на идущих в 1 класс детей - теперь с 6 лет.

Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину, что скорректировано решение о выплатах семьям на идущих в 1 класс детей - теперь с 6 лет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину, что скорректировано решение о выплатах семьям на идущих в 1 класс детей - теперь с 6 лет, а не с 7, как планировалось изначально.

В свою очередь президент РФ подчеркнул, что первоначально получить поддержку в размере 10 тысяч рублей была только у семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта текущего года.

Ранее поступила информация о том, что на выплаты в размере 10 тысяч рублей семьи с детьми школьного возраста смогут подавать примерно с середины июля 2021 года. Об этом заявляла заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля, точная дата будет определена, когда у нас, собственно, выйдет постановление», — сказала Баталина.