Голикова: Выплату в 10 тысяч рублей получат и те семьи, где дети пошли в школу с 6 лет

Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину, что скорректировано решение о выплатах семьям на идущих в 1 класс детей - теперь с 6 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту России Владимиру Путину, что скорректировано решение о выплатах семьям на идущих в 1 класс детей - теперь с 6 лет, а не с 7, как планировалось изначально.

В свою очередь президент РФ подчеркнул, что первоначально получить поддержку в размере 10 тысяч рублей была только у семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта текущего года.

Ранее поступила информация о том, что на выплаты в размере 10 тысяч рублей семьи с детьми школьного возраста смогут подавать примерно с середины июля 2021 года. Об этом заявляла заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля, точная дата будет определена, когда у нас, собственно, выйдет постановление», — сказала Баталина.