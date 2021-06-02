В августе 2021 года исполнится 30 лет с момента путча 1991 года. В преддверии этой даты Музей современной истории России подготовил проект, посвященный эпохе, которая началась в стране почти сразу после этих событий. Серия видеороликов расскажет о повседневной жизни и массовой культуре 1990-х годов с точки зрения обычного россиянина, у которого на это время пришлись годы взросления и юности. Ведущей проекта станет популярная в 1990-е виджей MTV Тутта Ларсен. Всего выйдет 10 выпусков длительностью от 3 до 7 минут. Их темами станут музыка и фильмы, стрит-арт и архитектура, технологии и hi-tech, компьютерные технологии и игры, телефоны, фастфуд, мода.

В роликах будут использованы уникальные материалы из богатейшей коллекции Музея современной истории России – единственного на сегодняшний день музея федерального значения, отражающего события этого периода в своей экспозиции. Также в рамках проекта пройдет серия дискуссий, посвященных обсуждению эпохи девяностых.

Смотрите новые серии проекта «Такие 90-е» на официальных интернет-ресурсах Музея современной истории России и в социальных сетях Комсомольской правды.

Социальные сети Музея:

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https://www.instagram.com/sovr.history/

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Сайт проекта:

http://1990s.sovrhistory.ru/

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