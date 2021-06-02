Путин - о развитии туризма на Дальнем Востоке: Копеечку надо вкладывать в инфраструктуру постепенно

Президент призвал вице-премьера Чернышенко продолжать уделять внимание этой теме и довести намеченные планы до реализации. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал активнее вкладывать средства в развитие туризма Дальнего Востока.

"Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и все", - сказал Путин в среду, 2 мая, на совещании с членами правительства, комментируя доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о мерах кабмина РФ по развитию туризма на Камчатке.

Он призвал вице-премьера продолжать уделять внимание этой теме и довести намеченные планы до реализации.

Ранее Путин раскритиковал Чернышенко за слова о том, что если увеличить поток туристов в Долину гейзеров на Камчатке, то они там "все вытопчут". Президент поручил принять меры по развитию инфраструктуры на туристических объектах на Камчатке.

В последствии глава кабмина Михаил Мишустин поручил Чернышенко отправиться на Камчатку, чтобы лично разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров.