Владимир Путин очно выступит на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня 2021 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 4 июня 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также сообщается, что в пленарном заседании в формате видео связи примут участие эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц. Кроме того, с видеоприветствием выступят президенты Аргентины и Бразилии Альберто Фернанде и Жаир Болсонару.

- В ходе форума президент России проведет отдельные встречи в режиме видео-конференц-связи с представителями мировых информационных агентств, международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний, — гласит сообщение пресс-службы.

Ранее появлялась информация, что Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и поговорит с журналистами мировых информационных агентств. Кроме того, по данным СМИ, Владимир Путин пообщается с бизнесменами и инвесторами.