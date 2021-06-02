Николай Валуев ответил немецким экологам на претензии по «Северному потоку-2»

Валуев ответил немецким экологам, увидевшим угрозу в «Северном потоке — 2» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ответ на требование немецких экологов прекратить реализацию проекта «Северный поток – 2» первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев заявил, что газопровод никак не может навредить природе.

«Газопровод для климата не может представлять опасности. Глобальное потепление, несомненно, может представлять опасность с точки зрения изменения климата и возможных последствий. Труба закольцованная, по которой идет газ, — от нее климат не может пострадать по определению», — цитирует Валуева Газета.Ru.

Кроме того, политик добавил, что если бы газопровод не соответствовал международным экологическим нормам, его строительство изначально не было бы одобрено.

Схожего мнения придерживается и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Есть экологическая экспертиза, которая была проведена, её тоже делали ответственные люди, она была принята местными органами власти. Есть экологические активисты, у которых своя точка зрения», — цитирует эксперта RT.

Ранее немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с просьбой прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку он может негативно влиять на изменения климата, пишет ФАН.