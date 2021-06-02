Производство вакцины "Спутник V" в Сербии начнется 4 июня

Сербия заявила, что производство «Спутника V» в республике начнется 4 июня Фото: ТАСС

Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» официально стартует в Сербии 4 июня, сообщила пресс-служба главы межправительственного комитета республики по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

Вакцину будут производить на мощностях Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде, передает ТАСС.

Напомним, вакцинация против коронавируса российской вакциной «Спутник V» началась в Сербии 6 января.

Как писал сайт kp.ru, в середине Российский фонд прямых инвестиций сообщал о запуске производства «Спутника V» в Сербии.

Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение вакцины «Спутник V» в конце прошлого года. Представитель фармрегулятора Павле Делич сообщил, что в стране появились все необходимые условия для иммунизации. Он также заявил, что российский препарат соответствует всем требованиям и подзаконным актам.