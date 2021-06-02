Голикова: к концу года создадут быстрые тесты на пять эпидемически значимых инфекций

Татьяна Голикова сообщила, что к концу года будут созданы быстрые тесты на пять эпидемически значимых инфекций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что к концу 2021 года в РФ создадут тесты на пять эпидемически значимых инфекций, которые способны давать результат за час.

- Уже к концу этого года будут созданы быстрые, за 60 минут (дающие результат), тесты на пять эпидемически значимых инфекций - это ковид, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк, — сообщила Голикова.

Она добавила, что в случае появления новых штаммов коронавируса производственные мощности будут готовы для создания новых тест-систем.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что объемы вакцинации от коронавирусной инфекции в России нарастают, это дает повод думать, что в ближайшее время ограничения по COVID-19 будут сняты. По ее словам, на сегодняшний день важно не растерять то, "чего с таким трудом достигли". Как она отметила, речь идет в первую очередь об ограничительных мерах, "которые работали и продолжают работать".