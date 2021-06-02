Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире2 июня 2021 16:27

Белоруссия получила второй кредитный транш от России на 500 млн долларов

Первый транш был получен 30 декабря 2020 года
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Минфин Белоруссии получил второй кредитный транш от России в размере 0,5 миллиарда долларов

Минфин Белоруссии получил второй кредитный транш от России в размере 0,5 миллиарда долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Белоруссии сообщило, что республика получила второй кредитный транш от России в размере 0,5 миллиарда долларов.

- В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США, — говорится в сообщении ведомства.

Соглашение о кредите в размере миллиарда долларов было подписано в декабре 2020 года. Первый транш Белоруссия получила 30 декабря.

В сентябре прошлого года глава российского министерства финансов Антон Силуанов назвал Белоруссию очень хорошим заемщиков, ведь случаев нарушения сроков возврата займов с ее стороны не наблюдалось ни разу. Он рассказал, что большая часть кредита в 500 миллионов рублей, который республика получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, пойдет на погашение долга в 330 миллионов перед "Газпромом".