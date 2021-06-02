Белоруссия получила второй кредитный транш от России на 500 млн долларов

Минфин Белоруссии получил второй кредитный транш от России в размере 0,5 миллиарда долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Белоруссии сообщило, что республика получила второй кредитный транш от России в размере 0,5 миллиарда долларов.

- В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США, — говорится в сообщении ведомства.

Соглашение о кредите в размере миллиарда долларов было подписано в декабре 2020 года. Первый транш Белоруссия получила 30 декабря.

В сентябре прошлого года глава российского министерства финансов Антон Силуанов назвал Белоруссию очень хорошим заемщиков, ведь случаев нарушения сроков возврата займов с ее стороны не наблюдалось ни разу. Он рассказал, что большая часть кредита в 500 миллионов рублей, который республика получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, пойдет на погашение долга в 330 миллионов перед "Газпромом".