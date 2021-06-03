Япония направила России ноту протеста после задержания рыболовецкого судна в Охотском море Фото: REUTERS

Япония направила России ноту протеста в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны в Охотском море.

В Министерстве иностранных дел монархии заявили, что судно в момент задержания находилось в исключительной экономической зоне Японии. Токио счел действия российской стороны неприемлемыми и призвал освободить судно и экипаж в кратчайшие сроки, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, 28 мая у берегов Сахалина российские пограничники задержали японскую рыболовецкую шхуну. В управлении ФСБ по Сахалинской области сообщили, что экипаж судна вел незаконную промысловую деятельность в исключительной экономической зоне России.

Ранее суд в японском городе Асахикава задержал российский транспортный корабль «Амур», которые в конце минувшего месяца столкнулся с японской рыболовной шхуной, в качестве залога пострадавшей стороне.

Напомним, столкновение судов произошло 26 мая у побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту японского корабля моряков погибли. Российский «Амур» после происшествия был направлен в порт города Момбэцу.