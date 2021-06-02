Липецкий губернатор Игорь Артамонов выступил на ПМЭФ

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Губернатор Артамонов пояснил, что команда администрации области совместно участниками конкурса «Лидеры России» решили целый ряд задач по совершенствованию сферы получения социальных контрактов.

«Мы хотели дать людям не рыбу, а удочку, чтобы они проявили интерес к предпринимательству. Обычный человек не имеет понятия, как составить бизнес-план, ему нужна помощь специалистов. Был предложен план системной поддержки начинающих предпринимателей с обучением, профориентацией, чат-ботом с необходимой информацией и контактами», – растолковал Игорь Артамонов.

Таким образом, в регионе выстроили целую систему содействия людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Эта поддержка заключалась не только в предоставлении социальной помощи в виде необходимых людям товаров и продуктов, денежных выплатах, но и помощи в развитии у липчан предпринимательской жилки, а главное обучении навыкам ведения своего небольшого бизнеса.

С целью достижения эффективного результата команда Лидеров тщательно изучила вопрос, провела большое количество интервью с получателями помощи на основе социального контракта, предложила разные варианты решения задач, в том числе за счет частного предпринимательства.

«Мы сократили процедуру получения соцконтракта почти в десять раз, полный набор услуг можно получить в одном месте. В итоге мерой поддержки с начала года воспользовались 2,5 тысячи человек, количество заключённых социальных контрактов увеличилось в 1,6 раза, на треть выросло количество тех, которые подразумевают предпринимательскую деятельность», – подытожил Липецкий губернатор Игорь Артамонов.