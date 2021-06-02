Итальянский посол сообщил, что Рим выступает за перезапуск российско-итальянской инвестплатформы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что Рим выступает за перезапуск российско-итальянской инвестиционной платформы, действие которой было приостановлено в 2014 году.

- Я хотел бы напомнить об итальянском предложении, которое остается актуальным уже несколько лет. Это запуск фонда (российско-итальянской инвестиционной платформы), который был, к сожалению, приостановлен в 2014 году, — сказал Терраччано, выступая на ПМЭФ.

Он отметил, что платформа — "очень полезный финансовый инструмент", который можно возобновить "ввиду перехода на зеленую экологическую и циркулярную экономику".

В начале марта 2021 года российский фонд прямых инвестиций и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на территории Италии. Отмечалось, что Итало-российская торговая палата активно способствовала проведению переговоров между итальянскими и европейскими компаниями и представителями госструктур России для обсуждения возможности производства российской вакцины от коронавируса на территории страны.