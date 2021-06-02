Вице-президент АТОР прокомментировал ситуацию с отдыхом в Турции

В АТОР прокомментировали ситуацию с отдыхом в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал о популярности турецких курортов среди россиян. По словам эксперта, около половины туристов, планировавших отдых за границей, выбирали Турцию.

В настоящее же время россияне столкнулись с беспрецедентной ситуацией, когда большинство курортов либо пока закрыты, либо временно ограничены.

«С учётом того что с 15 апреля по 21 июня Турция временно ограничена для туристических поездок, действительно, цифра, которую сегодня озвучивала Зарина Догузова, такова. Это около 1 млн туристов, которые в том числе уже проплатили не менее 30 млрд рублей. По данным опроса, который был в апреле — мае (мы ещё не знаем по июню), — 60—65% туристов не аннулируют поездки в Турцию, а переносят их на другие, более поздние даты. 18% выбирают другие зарубежные направления, 15% выбирают отдых в России», — цитирует эксперта RT.

Напомним, ранее в Ростуризме назвали примерные сроки возможного возобновления авиасообщения с Турцией. Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что на турецких курортах наблюдается позитивная динамика в борьбе с коронавирусом. При сохранении тенденции уже к июлю российские туристы смогут рассчитывать на поездку в эту страну, передает Пятый канал.

Добавим, что в настоящее время Россия также возобновляет авиасообщение с другими странами. Так, со 2 июня для россиян открылась Великобритания, а с 10 – откроются Австрия, Албания, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия, передает телеканал «360».