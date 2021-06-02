Мурашко: Эффективность "Спутника V" превышает 96%

Эффективность "Спутника V" превышает 96%. Фото: REUTERS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 2 июня, в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" составляет более 96%.

"Процент эффективности по вакцине "Спутник V" сегодня более 96%", - сказал он.

Также министр рассказал, что более 18 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

Напомним, что "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. Препарат был создан и зарегистрирован центром имени Гамалеи летом прошлого года.

В данный момент зарегистрирована по ускоренной программе более чем в 65 странах мира. Старейший научный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата.