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Здоровье2 июня 2021 17:05

Мурашко: более 18 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения сообщил, что активность населения в этом плане возросла "очень хорошо"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мурашко сообщил, что более 18 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Михаил Мурашко сообщил, что более 18 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 18 миллионов россиян получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции.

- В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом. Сейчас активность населения возросла очень хорошо, — сообщил Мурашко журналистам на ПМЭФ.

Напомним, вакцинация населения началась в России 18 января 2021 года.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что для появления коллективного иммунитета нужно, чтобы в вакцинации приняли участие все граждане России. Он отметил, что у многих болезнь протекает крайне тяжело, поэтому вакцинация — это "ответственность каждого за себя и за окружающих".

В начале апреля Михаил Мурашко сообщал, что 46 процентов от общего числа привитых от коронавирусной инфекции составляют россияне старше 60 лет. Он призвал пожилых людей активно прививаться.