В Госдуме оценили заявление Минобороны о планах НАТО поставлять оружие на Украину Фото: REUTERS

В Госдуме оценили заявление Минобороны о планах НАТО поставлять оружие на Украину. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что за подобным решением кроется политический момент.

США не выгодно, чтобы ситуация на Украине стабилизировалась.

- У самой Украины отсутствует материальный ресурс и средства на покупку оружия, страна погрязла в долгах МВФ, - рассуждает Шерин.

Эта ситуация для Вашингтона не секрет и в Белом доме активно используют ее.

- Америка использует Украину как постоянный раздражитель на границе с Россией. Поэтому ситуацию будут подпитывать систематическими поставками вооружения, боеприпасов и материально-техническими средствами, - отметил депутат в беседе с RT.

Парламентарий полагает, что если бы Киев не получат поддержку из-за океана, то ситуация с Россией давно наладилась.

- Закончили бы это противостояние и сели за стол переговоров, - заключил депутат.

Ранее официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО поставит на Украину современное оружие под прикрытием учений Sea Breeze. Позже это вооружение будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в стране могут провести референдум по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Но эксперты восприняли новость скептически, сообщает "Свободная пресса".