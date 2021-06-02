В Вологодской области открыли детскую школу искусств, построенную «с нуля»

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1 июня в День защиты детей школа искусств города Бабаево из приспособленных помещениях бывшей гостиницы переехала в новое двухэтажное здание. На строительство из регионального бюджета направили почти 180 миллионов рублей, еще десять – из средств муниципалитета.

«Я рад и горд, что от начала строительства до открытия здания я был с вами. Благодаря вашей инициативе мы впервые за 30 лет воплотили в жизнь столь серьезный проект образовательного учреждения в сфере культуры. Это настоящий суперсовременный храм искусств», – сказал Олег Кувшинников на церемонии открытия школы.

По нескольким направлениям здесь будут заниматься 450 воспитанников. В просторных светлых помещениях организуют занятия по изобразительному искусству, в музыкальном отделении – по классу баяна, скрипки и фортепиано, а также в хоровом, хореографическом и вокальном отделениях. Новым направлением станет гончарное дело, полноценно смогут реализовываться все программы подготовки.

По словам Олега Кувшинникова, с этого года начнется новая веха в модернизации школ искусств Вологодчины. В рамках нацпроекта «Культура» отремонтируют две детские школы искусств Вологды, по новой губернаторской программе «Детская школа искусств – вектор развития» отремонтируют школу искусств в Кириллове. Еще семь подобных учреждений региона участвуют в конкурсном отборе Минкультуры РФ для модернизации в период с 2022 по 2024 годы.