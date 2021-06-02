Владимир Путин подумает над возможностью использовать маткапитал на ремонт Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин согласился подумать над возможностью использования материнского капитала на ремонт. Так он прокомментировал соответствующий запрос.

- Можно подумать. Все ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы только одним - ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгами. Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую, — отметил глава государства в ходе встречи с руководством "Единой России".

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что за время действия программы материнского капитала было выдано 12 миллионов сертификатов. На эти цели было потрачено около трех триллионов рублей. Он добавил, что "это очень большие для нашего государства деньги".