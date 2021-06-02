Экс-министр иностранных дел Австрии вошла в совет директоров «Роснефти»

Карин Кнайсль будет независимым директором "Роснефти", не владеющим акциями компаниями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в новый состав совета директоров компании «Роснефть».

Как сообщается на сайте «Роснефти», Кнайсль числится в совете директоров качестве независимого директора и не владеет акциями компании.

В состав совета директоров компании вошли 11 человек. Среди них бывший канцлер Германии Герхард Шредер, министр энергетики России Александр Новак, представители катарской корпорации Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади, исполнительный директор оператора проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Также свою должность сохранил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

Как писал сайт kp.ru, ранее совет директоров «Роснефти» предложил половину чистой прибыли за 2020 год направить на дивиденды.