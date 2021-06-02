Комик Илья Соболев признался, что попытка «замять» иск на 84 млн рублей провалилась

Комик Илья Соболев признался, что попытка «замять» иск на 84 млн провалилась. Фото: http://isobolev.ru

Комик Илья Соболев вот уже несколько месяцев занят не творчеством, а судебными тяжбами. Он пытается решить вопрос с «пострадавшим» от его выступления.

Юрист из Тольятти Леонид Тарантов настроен решительно и намерен получить с артиста 84 миллиона рублей.

- Они не пошли на мировую, мы им звонили, предлагали все это замять, что ни нам, ни им этого не надо. <...> Он решительно настроен, хочется ему денег, - комментирует Соболев Life.ru.

Во время последнего заседания защита комика попросила суд назначить экспертизу, что проверить, действительно ли на фото, показанном в провокационном шоу "Можно ваш телефончик?", Тарантов.

Стендапер уверен, что у истца одна цель – получить деньги. Судья пока не комментирует сумму, но, скорее всего, она будет существенно уменьшена.

- Но нам все это кажется неадекватным. Речь не идет о какой-то справедливости, только о деньгах. Мы пытались пойти на мировую, предлагали замять дело, но никто не перезвонил после выдвинутого предложения. А во время судебного заседания Тарантов даже не поздоровался, - поделился Илья Соболев.